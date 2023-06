Cagliari, rubano la coppa dopo la premiazione per la promozione in Serie A

INVIATO A CAGLIARI - Incredibile all'Unipol Domus. Dopo la premiazione per la promozione in Serie A e la festa del popolo cagliaritano, qualcuno ha rubato la coppa consegnata sul palco alla squadra di Claudio Ranieri. Nel momento in cui i calciatori stavano per abbandonare il campo, infatti, i tifosi hanno invaso il campo e qualcuno ha avvicinato il gruppo, portandosi via il prezioso trofeo della Lega Serie B. "Hanno rubato la coppa! Per favore riportatela indietro", l'appello dello speaker.