Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cesena in ansia per Klinsmann: frattura alla prima vertebra cervicale

Il portiere dei romagnoli era rimasto vittima di uno scontro, nel finale di gioco della partita al Barbera contro il Palermo, che lo aveva costretto al trasferimento in ospedale
2 min
TagsKlinsmanPalermoCesena

Aggiornamento sulle condizioni di Jonathan Klinsmann. Il poritere del Cesena è rimasto vittima di uno scontro di gioco con Ranocchia nelle battute finali di Palermo-Cesena, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie B. Costretto ad abbandonare il campo era stato trasportato agli ospedali Riuniti Villa Sofia di Palermo dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso: ha riportato una frattura alla prima vertebra cervicale.

Come sta Klinsmann, il comunicato del Cesena

Il comunicato del Cesena: "Cesena FC comunica che, a seguito dello scontro di gioco occorso nel finale della partita Palermo FC-Cesena FC, Jonathan Klinsmann ha riportato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale, in seguito ai quali ha trascorso la notte in osservazione presso gli Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" del capoluogo siciliano. Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cesena

Da non perdere

Serie B, risultati e calendarioSerie B, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS