Cesena in ansia per Klinsmann: frattura alla prima vertebra cervicale

Aggiornamento sulle condizioni di Jonathan Klinsmann . Il poritere del Cesena è rimasto vittima di uno scontro di gioco con Ranocchia nelle battute finali di Palermo-Cesena , gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie B . Costretto ad abbandonare il campo era stato trasportato agli ospedali Riuniti Villa Sofia di Palermo dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso: ha riportato una frattura alla prima vertebra cervicale .

Come sta Klinsmann, il comunicato del Cesena

Il comunicato del Cesena: "Cesena FC comunica che, a seguito dello scontro di gioco occorso nel finale della partita Palermo FC-Cesena FC, Jonathan Klinsmann ha riportato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale, in seguito ai quali ha trascorso la notte in osservazione presso gli Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" del capoluogo siciliano. Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica".