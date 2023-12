Sorpresa nel Como: ecco l'ex Roma che sarà oggi l'allenatore

COSENZA - Novità in casa Como: in vista del match del 'San Vito-Marulla' contro il Cosenza, valido per la 19esima e ultima giornata del girone d'andata di Serie B, i lariani sono in emergenza... in panchina: con la scadenza della deroga per Cesc Fabregas e i ritardi relativi alla documentazione del nuovo tecnico, il gallese Osian Roberts, ecco chi guiderà Cutrone e compagni da bordocampo.