Serie B, Como: ufficiale Roberts, affiancherà Fabregas in panchina

COMO - È il gallese Osian Roberts, 58 anni, il nuovo allenatore del Calcio Como 1907 in Serie B. Lo ha annunciato la società lariana, precisando che Roberts "si occuperà della prima squadra a partire da da gennaio con il supporto di Cesc Fabregas e dell'attuale coaching staff". Scade infatti il 24 dicembre il mese di deroga concesso a Fabregas - subentrato a Moreno Longo - per poter allenare in mancanza del patentino. L'allenatore catalano da gennaio seguirà, probabilmente in Inghilterra, il corso per poter esercitare da primo allenatore. "Roberts - scrive il Como - rimarrà coach ad interim mentre il club condurrà un accurato processo di reclutamento di un nuovo manager". Roberts per due anni è stato vice di Patrick Vieira al Crystal Palace in Premier League, ed è stato direttore tecnico delle nazionali di Galles e Marocco. Roberts, scrive sempre il Como 1907, "sarà Head of Development, con il compito di creare un'identità "Como" all'interno dell'organizzazione, compresa la formazione degli allenatori e i piani di sviluppo dei giocatori; si concentrerà su questo ruolo a tempo pieno dopo la fine della stagione". "Siamo molto felici di accogliere Osian Roberts nella nostra famiglia calcistica - ha commentato Cesc Fabregas - . Grazie al suo eccezionale curriculum nello sviluppo di giocatori e allenatori, consideriamo Roberts il giusto profilo per raggiungere il successo a lungo termine in tutte le fasce d'età e a tutti i livelli".