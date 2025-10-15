Empoli, ufficiale l'addio di D'Aversa dopo l'esonero di Pagliuca. In arrivo Dionisi

Tempo di cambiamenti in Serie B, dove l'Empoli sta per accogliere il suo nuovo allenatore. Una volta esonerato Guido Pagliuca, che ha pagato a caro prezzo un avvio di campionato non all'altezza delle aspettative (9 punti in 7 partite), il club toscano ha risolto in giornata il contratto di Roberto D'Aversa, prima di formalizzare l'ingaggio di Alessio Dionisi. Quest'ultimo, ha trovato oggi l'accordo con il Palermo per la risoluzione.
Empoli, ufficiale la risoluzione di D'Aversa dopo l'esonero di Pagliuca. In arrivo Alessio Dionisi
Ufficiale, dunque, la risoluzione consensuale tra l'Empoli e Roberto D'Aversa, che torna a tutti gli effetti tra gli allenatori sul mercato: "Empoli Football Club - si legge nel comunicato - rende noto di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Roberto D'Aversa e con i componenti del suo staff Salvatore Sullo, Marco Piccioni, Luigi Turci e Danilo Massi. A mister D'Aversa e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive". Questa, invece, la fredda nota con cui il Palermo ha salutato ufficialmente Alessio Dionisi, che ora è pronto a diventare il successore di Pagliuca: "Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto dell’allenatore Alessio Dionisi".