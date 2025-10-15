Empoli, ufficiale l'addio di D'Aversa dopo l'esonero di Pagliuca. In arrivo Dionisi

Tempo di cambiamenti in Serie B , dove l' Empoli sta per accogliere il suo nuovo allenatore. Una volta esonerato Guido Pagliuca , che ha pagato a caro prezzo un avvio di campionato non all'altezza delle aspettative (9 punti in 7 partite), il club toscano ha risolto in giornata il contratto di Roberto D'Aversa , prima di formalizzare l'ingaggio di Alessio Dionisi . Quest'ultimo, ha trovato oggi l'accordo con il Palermo per la risoluzione.

Ufficiale, dunque, la risoluzione consensuale tra l'Empoli e Roberto D'Aversa, che torna a tutti gli effetti tra gli allenatori sul mercato: "Empoli Football Club - si legge nel comunicato - rende noto di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Roberto D'Aversa e con i componenti del suo staff Salvatore Sullo, Marco Piccioni, Luigi Turci e Danilo Massi. A mister D'Aversa e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive". Questa, invece, la fredda nota con cui il Palermo ha salutato ufficialmente Alessio Dionisi, che ora è pronto a diventare il successore di Pagliuca: "Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto dell’allenatore Alessio Dionisi".