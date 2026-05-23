Caserta mantiene la promessa dopo la salvezza dell'Empoli e fa il Cammino di Santiago 

Detto, fatto. Ispirandosi probabilmente al successo cinematografico di Checco Zalone “Buen Camino”, Fabio Caserta ha completato il Cammino di Santiago. L'aveva già detto ai vertici dell'Empoli e quindi ha mantenuto la parola data. La rete di Shpendi, per di più in pieno recupero della partita decisiva, ha regalato al clun toscano la salvezza diretta, senza passare dai playout . Subito dopo il fischio finale è partito per la Galizia. Per camminare. Per ritrovare se stesso e guardare al futuro senza paura.

Caserta completa il Cammino di Santiago

"Volevo fare il cammino di Santiago da solo, avevo fatto questo fioretto parlando con qualcuno. Ero stato in silenzio per scaramanzia, ma adesso posso parlare" aveva sottolineato l'allenatore. Caserta ha voluto documentare con immagini uniche la sua esperienza personale, in attesa di incontrare il presidente Corsi per capire se esistono le condizioni per proseguire la sua avventura sulla panchina dell'Empoli. Intanto sui social della società si legge: "La meta non è un posto ma è quello che proviamo. Mister Fabio Caserta ha mantenuto la promessa e portato a termine il Cammino di Santiago". Mica poco.