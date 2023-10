Serie B, Feralpisalò: ufficiale l'esonero di Vecchi

SALÒ - La Ferlpisalò ha ufficialmente esonerato Stefano Vecchi. Si dividono le strade tra il club e l'allenatore della prima, storica, promozione in Serie B dopo dieci giornate, con i Leoni del Garda penultimi con soli 5 punti. Questo il comunicato del club lombardo: "Feralpisalò annuncia di aver sollevato Stefano Vecchi dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Lo ringraziamo per il contributo dato in questi anni e per essere stato tra i principali protagonisti della prima, storica promozione in Serie B".