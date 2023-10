Feralpisalò, Zaffaroni è il nuovo tecnico: ufficiale

Zaffaroni, la nota ufficiale della Feralpisalò

"Feralpisalò comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra al signor Marco Zaffaroni. Nato a Milano il 20 gennaio 1969, Zaffaroni ha iniziato la carriera in panchina nella stagione 2009/2010 come vice allenatore del Perugia. Nel 2022 il debutto in serie A con l’Hellas Verona dopo diverse esperienze professionali con altri club, tra Serie B e Serie C come Monza, Albinoleffe e Cosenza. Il tecnico ha firmato un contratto con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2024. Il nuovo tecnico verdeblù già oggi pomeriggio guiderà il primo allenamento. Contestualmente, Feralpisalò comunica che entrerà a far parte dello staff tecnico anche Alessandro Gazzi, con il ruolo di vice allenatore. Nato a Feltre (Belluno) il 28 gennaio 1983, si è ritirato dal calcio giocato nel luglio 2021 dopo 20 anni da centrocampista. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Treviso, Lazio, Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. In seguito, l’esperienza da collaboratore tecnico nei Grigi e da vice allenatore nel Torino U17".