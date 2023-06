Frosinone, Grosso dice addio. Stirpe: "Mi ha avvisato con un sms"

Fabio Grosso non allenerà più il Frosinone . La scelta del tecnico, che ha guidato i ciociari in serie A, era nell'aria ed è diventata ufficiale, dopo la conferma del presidente Stirpe, che in conferenza stampa ha spiegato: "Avevo chiesto a tutti di farmi sapere le loro intenzioni. L'allenatore non mi ha risposto entro il 9 giugno ma il 14 mi ha inviato un sms molto garbato, nel quale ha ripercorso la bella esperienza che abbiamo avuto ma mi ha comunicato che non se la sentiva più di proseguire".

Stirpe sul nuovo tecnico

Grosso, tra i principali protagonisti della straordinaria stagione del Frosinone, che ha chiuso la serie B al primo posto, lascia il club dopo due anni e mezzo. "I motivi non me li ha detti - ha aggiunto Stirpe - e nemmeno io li ho voluti sapere. In questo rapporto dobbiamo ricordare solo la parte buona e il merito che ha avuto in questi anni, ha saputo trasformare un gruppo di buoni giocatori in un gruppo e in una squadra vincente. Ha fatto quello che nessuno ha mai saputo fare nella vita del Frosinone". Sul sostituto: "Prima dell'avvio della stagione sportiva avremo il nuovo allenatore. Il profilo? Deve aiutarci a completare questo tipo di percorso. Mi piacerebbe continuare a giocare un calcio propositivo, anche se la serie A è chiaramente diversa dalla B".