Palmisani: “Io l’eroe per caso del Frosinone e ora penso solo alla Serie A”

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Lorenzo Palmisani, quanto è stato bello andare in A col Frosinone da ciociaro?
«È stata un’emozione incredibile, inspiegabile, unica. Essere nato e cresciuto qui, indossare questi colori e ottenere un risultato simile è stato qualcosa di indescrivibile. Aver potuto realiz
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