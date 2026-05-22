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venerdì 22 maggio 2026
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Palmisani: “Io l’eroe per caso del Frosinone e ora penso solo alla Serie A”

Il portiere ciociaro voleva giocare a centrocampo. Ora studia da Courtois
Tullio Calzone
1 min
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 Lorenzo Palmisani, quanto è stato bello andare in A col Frosinone da ciociaro?
«È stata un’emozione incredibile, inspiegabile, unica. Essere nato e cresciuto qui, indossare questi colori e ottenere un risultato simile è stato qualcosa di indescrivibile. Aver potuto realiz

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