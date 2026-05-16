Stirpe: "Frosinone in Serie A con equilibrio"

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Presidente Stirpe, oltre alla gioia per la Serie A riconquistata, cosa intravede nel futuro del Frosinone?
«Sarà strettamente connesso a quelle che sono le nostre strategie. Di certo, però, non dovrà stravolgere il lavoro svolto in questi anni. Bisognerà mettere in campo tutto ciò che sarà possibile e efficace per centrare la permanenza nella massima categoria».
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