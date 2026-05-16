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sabato 16 maggio 2026
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Stirpe: "Frosinone in Serie A con equilibrio"

Raggiunta la promozione il patron giallazzurro parla del calcio che verrà: "Puntiamo a salvarci con il nostro format rodato"
Tullio Calzone
1 min
TagsFrosinoneStirpe
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  Presidente Stirpe, oltre alla gioia per la Serie A riconquistata, cosa intravede nel futuro del Frosinone? 
  «Sarà strettamente connesso a quelle che sono le nostre strategie. Di certo, però, non dovrà stravolgere il lavoro svolto in questi anni. Bisognerà mettere in campo tutto ciò che sarà possibile e efficace per centrare la permanenza nella massima categoria». 

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