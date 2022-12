Il Genoa dà il benvenuto a Gilardino: "Grande fiducia in lui"

Il mondo Genoa dà il benvenuto ad Alberto Gilardino come nuovo allenatore (per ora ad interim) della formazione rossoblù dopo l'esonero di Alexander Blessin. Un "benvenuto" un po' atipico dal momento che si tratta di una promozione dalla squadra Primavera e che l'ex bomber di Cossato aveva vestito la maglia rossoblù in due riprese nel 2012 e nella stagione 2013-2014 realizzando complessivamente 21 reti.

Genoa, l'ad Blasquez accoglie Gilardino: "Qualità dimostrate già con la Primavera" Prima di arrivare ad allenare per la prima volta in Serie B, la decisione appunto di fare un passo indietro in mezzo ai giovani dopo le prime esperienze alla guida tecnica di Rezzato (Serie D), Pro Vercelli (C) e Siena (D e C). Ad accoglierlo alla guida della prima squadra, l'amministratore delegato Andres Blasquez: "Abbiamo grande fiducia in lui, è un campione del mondo e i campioni del mondo in questa Serie B stanno andando molto bene. Con la Primavera in questi mesi ha già dimostrato le sue qualità di allenatore".