Genoa, ufficiale l'esonero di Blessin. Squadra affidata a Gilardino

GENOVA - Il divorzio era nell'era e, inevitabilmente, è arrivato. Alexander Blessin non è più l'allenatore del Genoa. Il tecnico tedesco paga la mancanza di gioco e risultati dell'ultimo periodo. Il Grifone non vince da cinque partite, l'ultima gioia il 22 ottobre scorso con la vittoria a Terni. Pesanti le recenti sconfitte con Perugia e Cittadella in casa. La vetta, occupata dal Frosinone, ora dista 9 punti. Sono sei, invece, i punti di distacco dal secondo posto della Reggina utile per la promozione diretta in Serie A. La squadra sarà affidata ad interim ad Alberto Gilardino.