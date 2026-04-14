Juve Stabia, l'appello degli amministratori giudiziari: "Scongiurare il rischio di dover abbandonare la categoria"

Gli amministratori giudiziari della Juve Stabia , Mario Ferrara e Salvatore Scarpa , hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa sul futuro societario del club gialloblù, settimo in Serie B con 48 punti : “La Juve Stabia è stata lasciata sola dal socio Solmate . Viviamo un momento delicato. Nonostante i risultati straordinari sul campo, la proprietà non ha mai garantito supporto all’amministrazione giudiziaria. Siamo di fronte a un comportamento che definiamo immorale: Solmate non copre i fabbisogni economici ma, allo stesso tempo, non palesa le proprie intenzioni, tenendo, di fatto, il club in "ostaggio" - hanno esordito gli amministratori giudiziari -. Eppure la Juve Stabia è una delle società più sane della Serie B sotto il profilo contabile. Non ci sono stipendi arretrati".

Juve Stabia, Ferrara e Scarpa: "Abbandonare la categoria in questo modo sarebbe assurdo"

Ferrara e Scarpa hanno aggiunto: "Abbandonare la categoria in questo modo sarebbe assurdo. Siamo stati abbandonati da gennaio; la scadenza di febbraio è stata salvata solo grazie all’ex presidente Andrea Langella e all’intervento dello sponsor Guerri". Si avvicina, infatti, la prossima scadenza federale del 16 aprile. Senza l’immissione di capitale da parte del socio, la gestione operativa diventerebbe impossibile.

Juve Stabia, gli amministratori giudiziari: "Castellammare deve unire le forze"

Da qui un appello di Ferrara e Scarpa: “Castellammare deve unire le forze. Noi stiamo andando oltre i nostri compiti per sensibilizzare chiunque abbia intenzione di sottoporre un progetto di sopravvivenza serio. Sappiamo che Solmate sarebbe disposta a cedere il club a zero dopo aver tentato una speculazione. La nostra priorità è salvare la gestione ed evitare che la società finisca nelle mani di faccendieri o bancarottieri".

I ringraziamenti di Ferrara e Scarpa: "Dirigenza, allenatori e calciatori stanno facendo miracoli con un budget ridotto"

Gli amministratori hanno citato la Direzione Nazionale Antimafia, la dottoressa Teresa Areniello (Tribunale di Napoli) e le forze dell’ordine, ma non solo: “Grazie al DS Matteo Lovisa, al mister e ai calciatori che, con un budget ridotto, stanno facendo miracoli. E grazie a Filippo Polcino, che sta lavorando solo per amore della maglia".