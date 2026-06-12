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Juve Stabia, l'era Guerri può cominciare: ok alla ricapitalizzazione

In data odierna, gli amministratori giudiziari hanno sottoscritto l'aumento di capitale sociale, così da consentire al neo patron di acquisire il controllo della società
2 min
Tagsjuve stabiaAlfredo GuerriSerie B

Può ufficialmente cominciare l'era Alfredo Guerri in casa Juve Stabia. La società di Castellammare, attraverso gli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, ha deliberato nella giornata odierna l'operazione di ricapitalizzazione che consentirà al neo patron gialloblù di acquisire il "controllo della società".

 

Juve Stabia, deliberata la ricapitalizzazione: "Benvenuto Alfredo Guerri"

Questa la nota ufficiale della società di Castellammare: "La S.S. Juve Stabia 1907 rende noto che in data 1° giugno 2026, gli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara hanno deliberato l’operazione di ricapitalizzazione, in data odierna, nel corso dell’Assemblea Straordinaria tenutasi presso lo studio del Notaio Borrelli in Napoli, alla presenza dei predetti Amministratori Giudiziari, è stato sottoscritto l’atto di avveramento della condizione sospensiva ed eseguita la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, con la conseguente rideterminazione delle partecipazioni societarie, al fine di consentire l’acquisizione del controllo della società da parte del sig. Guerri. Gli amministratori giudiziari - si legge - rivolgono al sig. Alfredo Guerri il più cordiale benvenuto e i migliori auguri per questo nuovo percorso, esprimendo l’auspicio che possa instaurarsi una collaborazione proficua, improntata al costante perseguimento delle migliori fortune della S.S. Juve Stabia 1907, della città di Castellammare di Stabia e di tutti gli sportivi italiani che seguono con passione le sorti della squadra".

 

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