Modena, esonerato Bianco: Bisoli sarà il nuovo allenatore

Bisoli al Modena fino al 2025

Bisoli, 57 anni, sarà ufficializzato domani quando dirigerà il suo primo allenamento in vista dell'esordio di sabato prossimo ad Ascoli. In giornata il ds Vaira aveva incontrato anche Moreno Longo, scegliendo poi Bisoli che ha firmato fino al giugno 2025, prima di aver risolto il proprio contratto con il Sudtirol (in scadenza tra un anno). Bisoli, bolognese di Porretta Terme, l'anno scorso aveva portato ai playoff il Sudtirol. A Cosenza, Cremona, Padova e Vicenza le sue ultime esperienze in panchina. Era uscito di scena lo scorso 4 dicembre 2023 dopo l'esonero al Sudtirol.