Il Modena esonera Sottil: il comunicato ufficiale

Andrea Sottil non è più l'allenatore del Modena . Dura appena una stagione l'avventura dell'ex Ascoli sulla panchina dei gialloblù. Decisiva l'eliminazione ai quarti dei playoff di Serie B con la sconfitta in casa contro la Juve Stabia . Si interrompe dunque il rapporto tra le parti nonostante manchi ancora un anno al termine del contratto. Sollevati dall'incarico anche gli altri componenti del suo staff, Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle Sottil è stato il quinto allenatore nel giro di quattro anni sulla panchina del Modena dal ritorno in B nel 2022: prima di lui Tesser, Bianco, Bisoli e Mandelli.

Modena, Sottil esonerato: le motivazioni

Questo il comunicato ufficiale del club sull'esonero: "Il Modena FC comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e con lui il suo staff tecnico composto da Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle. Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione nasce dall’esigenza di dare inizio ad un nuovo corso". Il raggiungimento dei playoff era stato pre fissato dalla società a inizio stagione come obiettivo minimo.

Il comunicato del Modena

La nota ufficiale prosegue: "Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC ringraziano il mister e il suo staff per la grande professionalità e per il lavoro svolto nel corso della stagione sportiva appena terminata, culminata con il raggiungimento dei playoff, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Sottil era riuscito a portare la squadra al primo posto dopo le prime nove giornate di campionato con un grande avvio, prima di andare incontro a una stagione altalenante finendo per incassare 14 sconfitte.