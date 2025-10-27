Papu Gomez racconta la squalifica: "Non riuscivo a vedere le partite, piangevo tutti i giorni"

Dopo due anni di squalifica per doping, Papu Gomez torna in campo. L'argentino ha iniziato la sua nuova avventura in Serie B con il Padova e ha raccontato la sua squalifica ai microfoni di Sky Sport: "Non vedevo le partite di calcio, mi faceva troppo male. All’inizio, nei primi mesi, cercavo di allenarmi da solo ma piangevo tutti i giorni perché non ce la facevo. Ho detto: ‘Mi metto a studiare e faccio il corso da allenatore o DS’, ma non potevo farlo. Si chiudevano tutte le porte. Gli amici? Quelli stretti ci sono sempre stati. Qualcuno, invece, quando sei Campione del Mondo e poi vivi un momento più difficile magari perdi qualcuno. La famiglia, i genitori, i fratelli, i figli… loro sono molto importanti". Oltre a loro anche "El Tanque Denis, lui abita a Bergamo e mi è stato molto vicino. Mi ha messo dentro il mondo del paddle, mi ha aiutato tanto".