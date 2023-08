Palermo, Corini si sfoga: "Mi sono rotto le scatole..."

PALERMO - È un Eugenio Corini particolarmente nervoso quello che, in conferenza stampa, presenta il match del suo Palermo contro la Reggiana, valido per la terza giornata del campionato di Serie B. Il tecnico dei rosanero, criticato dopo lo 0-0 di Bari, non ci sta e si sfoga così: "Le partite perfette non esistono, ci sono sempre gli avversari", sottolinea Corini riferendendosi al match d'esordio pareggiato al 'San Nicola'. "Abbiamo affrontato nelle prime due partite le finaliste dei play-off di Serie B dell’anno scorso (il Cagliari in Coppa Italia, ndr). Dobbiamo accettare anche qualche rischio, era la prima di campionato contro il Bari".