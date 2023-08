Coppa Italia: Empoli eliminato dal Cittadella, il Parma passa a Bari

Impresa Cittadella: 2-1 a Empoli

Tra le mura amiche del 'Castellani' infatti i toscani sono stati superati dal Cittadella, capace di vincere 2-1 in rimonta. Nonostante sia andata subito in vantaggio con Caputo (8'), la squadra di Zanetti non è riuscita a chiudere il risultato e nella ripresa i veneti hanno prima pareggiato e poi, nel finale, ribaltato definitivamente il risultato. Al 16' della ripresa pareggio del Cittadella con un tiro di destro dalla lunga distanza, con palla indirizzata nell'angolino in basso a destra di Amatucci. Al 35' Magrassi beffa Caprile con un colpo di testa da centro area, con palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Nel recupero Caprile para anche un rigore per un fallo di mano di Grassi in area, concesso con l'ausilio del Var: penalty tirato da Cassano. Quindi, Empoli battuto alla prima uscita ufficiale e Cittadella che compie l'impresa.

Tris Parma al San Nicola: 3-0 al Bari

Successo esterno anche per il Parma si è qualificato ai sedicesimi di Coppa Italia battendo 3-0 il Bari di Mignani allo stadio San Nicola, dove è andato in scena l'antipasto di uno dei big-match della Serie B. La squadra di Pecchia ha vinto con le reti di Benedyczac (8') e Bonny (34') nel primo tempo e di Man (75') nella ripresa. Nel prossimo turno, gli emiliani affronteranno la vincente della partita tra Lecce e Como.

