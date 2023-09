Serie B, Palermo-Cosenza 0-1: Canotto firma il colpo in extremis

PALERMO - L'anticipo del venerdì della sesta giornata di Serie B tra Palermo e Cosenza finisce con il colpo grosso firmato di Canotto . Il gol, a favore del Cosenza, nel derby del Sud arriva al 91', quando l'ex Reggina dai 20 metri lascia partire una fucilata che si spegne all'incrocio. Per i rosanero si registra un passo falso perché vincendo avrebbero agganciato il Parma in vetta alla classifica del campionato cadetto. Invece i siciliani restano al terzo posto a quota 10 punti. Il Cosenza, dall'altra parte, sale a quota 8 punti e si trova nella parte alta della classifica.

Palermo-Cosenza 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Palermo-Cosenza: Canotto decisivo

Porte blindate in Sicilia fino (quasi) alla fine. Pigliacelli e Micai hanno risposto presente quando sono stati chiamati in causa. Primo tempo combattuto. Di Francesco e Forte, tra l'alto, sprecano a tu per tu con i portieri avversari. Nella ripresa stesso copione. L'occasione migliore capita di nuovo sui piedi di Forte ma Pigliacelli viene salvato dal palo. Sostituzioni a raffica ma la questione non cambia: Forte trova un'altra risposta del numero uno dei rosanero, che però non può nulla sul tiro di Canotto in extremis. Tre punti al Cosenza e fine della storia.