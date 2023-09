Serie B, la notte magica di Coda e Brunori

La notte magica della B porta tante indicazioni in un campionato che, come al solito, sembra incanalarsi sulla traiettoria dell’equilibrio. Chi si prende la scena e spacca il copione è Matteo Brunori. Insolitamente ritardatario in zona gol, il cecchino del Palermo torna protagonista a modo suo e piega un Venezia che di arrendersi non ha proprio nessuna intenzione. Al gol all’alba del match dopo nove minuti di gioco dell’italo-brasiliano, replica da par suo il funambolico Pohjanpalo. Ma il Palermo deve riscattare la sconfitta in casa con il Cosenza e non si accontenta di un pari e con Brunori in serata l’impresa è praticamente servita.Tripletta da eroe e una risposta netta a chi critica ingenerosamente Corini che, invece, con il blitz in Laguna scavalca in un colpo solo i veneti, il Catanzaro (oggi in campo in casa con il Cittadella, mentre il Bari va a Parma per il più classico dei crash test) e il Modena.