Dua Lipa con la maglia del Palermo: tifosi impazziti!

Dua Lipa con la maglia del Palermo : la famosa popstar ha sfoggiato sui social network una maglia rosanero mandando in estasi i tanti tifosi del club siciliano. La cantante inglese è stata scelta come testimonial di Puma : ha lanciato, insieme al noto brand, una nuova scarpa, la "Puma Mayze Dua Lipa". La versione rosa delle scarpe, visibile nello shooting di “Foot Locker Europe”, ha spinto l’azienda a sponsorizzare anche la maglia del Palermo , anch’essa di marca Puma.

I tifosi del Palermo, in pochi minuti, sono andati in visibilio sui social network mostrando tutta la loro incredulità nel vedere le foto di Dua Lipa con i colori della propria squadra del cuore. "Fatela venire al Barbera a fare un concerto", ha commentato qualcuno. "Già è una divinità, con questa maglia lo è ancora di più", ha scritto qualcun altro. E poi ancora: "La amo ancora di più", "Dua Lipa orgoglio siciliano", "Se si mette ad allenare lei vinciamo e saliamo in Serie A".