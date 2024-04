Palermo, ufficiale l'arrivo di Mignani in panchina: il comunicato

Dopo l'ufficialità dell'esonero di Eugenio Corini , il Palermo ha ufficializzato l'arrivo di Michele Mignani in panchina. L'allenatore guiderà i rosanero a partire dalla prossima partita del campionato di Serie B in casa contro la Sampdoria.

Mignani è il nuovo allenatore del Palermo

Questo il comunicato del club: "Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Michele Mignani. Il tecnico sarà presentato in conferenza stampa nella giornata di venerdì. A Mignani il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Palermo, l'esonero di Corini

Poche ore prima era arrivata l'ufficialità dell'esonero di Eugenio Corini. Per l'addio dell'allenatore sono state decvisive le ultime due sconfitte contro Venezia e Pisa. Corini lascia la squadra al sesto posto, in zona playoff, con 49 punti. Il Palermo su Facebook lo ha salutato così: "Chi ha amato questa maglia è per sempre uno di noi. In bocca al lupo mister, e grazie di tutto".