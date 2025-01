Palermo, via De Sanctis e Migliaccio. Osti nuovo direttore sportivo

Novità in casa Palermo. La società rosanero ha deciso nella giornata di oggi, 3 gennaio, di esonerare il direttore sportivo Morgan De Sanctis e l'International Scout Giulio Migliaccio. Termina così dopo pochi mesi l'esperienza in Sicilia per l'ex portiere, dopo essere arrivato a Palermo il 7 giugno scorso. Al suo posto è stato nominato Carlo Osti.