Palermo, clima pesante al Barbera: annunciate contestazioni

Per quanto possa sembrare un paradosso, il fatto di giocare le ultime due gare, decisive per la qualificazione ai playoff, in casa potrebbe non essere un vantaggio per il Palermo: la curva Nord, cuore del tifo rosanero, ha già annunciato per domani sera contestazioni attaccando in un comunicato squadra e soprattutto società, delusa da una stagione zeppa di errori a ogni livello; da parecchie settimane allo stadio si respira un’atmosfera di sfiducia, rivolta in particolare all’allenatore ma che inevitabilmente si trasferisce ai giocatori al primo errore; il rendimento al Barbera di tutto il campionato non induce all’ottimismo, dato che i rosa hanno perso ben 6 volte, segnale che c’è anche chi patisce la pressione. Il Palermo dovrà avere la capacità di estraniarsi in una serata in cui deve necessariamente fare risultato, per garantirsi i playoff in caso di successo e per non rischiare di uscire addirittura dal perimetro, sia pure con un’altra gara interna, con la Carrarese, da affrontare martedì. Con il Frosinone, rivale particolare per il ricordo ancora vivo della contestata finale playoff persa nel 2018, toccherà ai suoi protagonisti fare il massimo per portare la gente a tifare e cancellare le accuse di svagatezza e scarsa intensità scaturite dal 2° tempo con il Sudtirol e dalla prova di Cesena.