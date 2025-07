Palermo, tassello Veroli

Anche se sullo sfondo resta Jonathan Klinsmann (28) del Cesena , più concreta in qualità di “dodicesimo” l’opzione Luca Lezzerini (30), ex Brescia e ora svincolato. La certezza, in ogni caso, è che il 22enne Desplanches partirà e andrà sostituito. Il Palermo sa che il titolare della Nazionale Under 21 ha bisogno di esprimersi con continuità ma, proprio perché punta in prospettiva su di lui, nell’ambito della cessione (in Serie A lo segue la Cremonese ma è più probabile un trasferimento in un club di Serie B ) troverà una soluzione tale per cui non perderà il controllo del suo cartellino.

Palermo, ipotesi Hernani

Per quanto riguarda il centrocampo, inoltre, non trova conferme il presunto interessamento per Azevedo Hernani (31) del Parma. Sondaggi esplorativi, in generale, ci sono stati ma il ds Osti e il tecnico Inzaghi considerano la linea mediana rosanero molto forte e difficilmente migliorabile. L’acquisto di Antonio Palumbo (28), impiegabile sia come mezzala che come trequartista, alza il livello: «Non vedevo l’ora di arrivare in una società così importante - ha sottolineato il nuovo fantasista rosanero presentato ieri in ritiro - Quando sarò al top? La trattativa è stata più lunga del previsto e ho perso un po’ di condizione ma nel giro di 10-15 giorni starò meglio sicuramente». Indosserà la maglia numero 5: «So che era di Corini. Gli ho chiesto, al telefono, se per lui andava bene e mi ha detto che è contentissimo della mia scelta».

Che entusiasmo per il Palermo di Inzaghi!

Oggi (ore 17,30) a Chatillon è in programma l’amichevole contro il Bra, squadra neo-promossa in Serie C. Sono 13.843, nel frattempo, gli abbonamenti finora sottoscritti. Già superata, a dimostrazione del grande entusiasmo che si respira in città, la quota definitiva di abbonati della scorsa stagione (13.680).