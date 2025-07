Palermo, ultimi tasselli: Gomis per Klinsmann

PALERMO - Parte la caccia agli Under. L’organico è pieno di giocatori Over (con l’arrivo di Bani è rimasto un solo slot a disposizione) e, se Inzaghi darà l’input per altri movimenti in entrata, bisognerà scegliere bene gli Under 23 con i quali completare il puzzle. In difesa, ad esempio, è Under il profilo che il Palermo cerca per l’acquisto di un vice Ceccaroni come braccetto di sinistra. E a questo proposito prende quota l’ipotesi della pista estera. Soluzione in più da aggiungere ai nomi già presenti sul taccuino degli osservatori rosanero. Piace Nosa Obaretin (22), centrale mancino (seguito da altri club di B) che il Napoli è disponibile a cedere in prestito. Formula preferita, nel caso specifico, dal club targato City Group e che finora non è stata presa in considerazione dal Cagliari in merito ad un’eventuale cessione di Davide Veroli (22) valutato un milione di euro. Il difensore, reduce dal prestito alla Sampdoria, è seguito con interesse anche dallo Spezia.