Dove vedere Palermo-Manchester City in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Un esame da brividi: il Palermo sfida il Manchester City allo stadio Renzo Barbera. Amichevole di lusso. Supersfida tra Pippo Inzaghi e Pep Guardiola. Sarà molto più di un semplice banco di prova quello che attende i rosanero contro Haaland e compagni. Si prevede una splendida cornice di pubblico.
Palermo-Manchester City, l'orario dell'amichevolePalermo-Manchester City, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 21, allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Dove vedere Palermo-Manchester City in diretta tv
L'amichevole tra Palermo e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio e OneFootball. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Manchester City, diretta streaming
Servizio streaming attivo sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Palermo-Manchester City anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Palermo-Manchester City, le probabili formazioni
PALERMO (3-5-2): Gomis; Diakitè, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Gomes, Augello; Brunori, Pohjanpalo. A disposizione: Bardi, Cutrona, Di Bartolo, Nicolosi, Avena, Pierozzi, Peda, Palumbo, Vasic, Blin, Squillacioti, Brutto, Le Douaron, Corona. Allenatore: F. Inzaghi.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Akanji, Ait-Nouri; Rejinders; Savinho, Bernardo Silva, Gundogan, Doku; Haaland. A disposizione: Trafford, Stones, Ake, Khusanov, Lewis, Nico Gonzalez, Cherki, O’ Reilly, Bobb, Mukasa, Marmoush. Allenatore: Guardiola.
