Dove vedere Palermo-Manchester City in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Un esame da brividi: il Palermo sfida il Manchester City allo stadio Renzo Barbera. Amichevole di lusso. Supersfida tra Pippo Inzaghi e Pep Guardiola . Sarà molto più di un semplice banco di prova quello che attende i rosanero contro Haaland e compagni. Si prevede una splendida cornice di pubblico.

Palermo-Manchester City, l'orario dell'amichevole

Dove vedere Palermo-Manchester City in diretta tv

Palermo-Manchester City , amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle, allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

L'amichevole tra Palermo e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio e OneFootball. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Palermo-Manchester City, diretta streaming

Servizio streaming attivo sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Palermo-Manchester City anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.