Tra Palermo e Vogliacco c'è un'intesa da trovare

Uomini contati in difesa per i rosanero di Pippo Inzaghi, che pensano al centrale del Genoa sul quale sono però in pressing anche Cagliari e Pisa: i dettagli
Tra Palermo e Vogliacco c'è un'intesa da trovare© Getty Images
Paolo Vannini
Palermo

Palermo

PALERMO - Il Palermo non vuole perdere Magnani, un difensore forte, che viene dalla A e sul quale Osti ha puntato sin da gennaio convincendolo a scendere di categoria con un contratto fino al 2028. La situazione è delicata perché concerne un ambito privato. Magnani è in permesso societario per questioni familiari, non ha nessun problema fisico che lo riguardi direttamente, infortuni o altro, ma al momento non può considerarsi disponibile per la squadra, anche perché non si è allenato con il gruppo da oltre 15 giorni.

Rebus Magnani, il Palermo pensa a Vogliacco

La priorità del club rosanero è seguire la vicenda con la massima cautela, stare vicini al calciatore e capire allo stesso tempi quali margini ci siano perché possa essere utile al progetto tecnico di cui è considerato uno dei capisaldi. In questi giorni, dovrebbe svolgersi un incontro fra il ds rosa e il procuratore del ragazzo per capire cosa fare. Per adesso non si è pensato ad alternative di alcun tipo, ma se dovesse essere necessario sostituirlo è già emerso il nome di Alessandro Vogliacco (26), attualmente al Genoa dov’era compagno di Mattia Bani, appena prelevato proprio dal club ligure. Vogliacco però ha anche richieste dalla serie A (Pisa e Cagliari) e una trattativa non appare per nulla facile.

 

 

Rosanero con gli uomini contati in difesa

Questo antipatico imprevisto arriva peraltro proprio in un momento in cui numericamente la difesa del Palermo è contata. Sabato inizia il campionato e a oggi Inzaghi ha solo 3 giocatori di reparto disponibili: Diakitè, Bani e Ceccaroni. Veroli non è stato ancora ufficializzato (lo sarà a breve, l’accordo è definito) e per fortuna che il trauma al ginocchio di Peda si è rivelato meno grave del temuto. Non ci sono lesioni importanti, il polacco che aveva iniziato bene anche a Cremona difficilmente sarà pronto per il debutto con la Reggiana ma non starà fuori a lungo. Tenendo presente che Pierozzi può essere impiegato anche nei 3 dietro, al momento gli unici rincalzi sono i Primavera Avena e Nicolosi che comunque hanno svolto l’intero ritiro con i titolari. Curiosa anche la situazione dei portieri: sta arrivando Joronen che però al momento ancora non c’è e in ogni caso dovrà intensificare gli allenamenti con compagni che non conosce. Bardi si è già preso il posto e alle sue spalle ci sono i baby Cutrona e Di Bartolo, la cui cessione al Legnago, già concordata, è stata al momento congelata. Infine, qualche apprensione nasce per altre assenze che saranno valutate in settimana: Claudio Gomes, che ha saltato la prima di Coppa per affaticamento muscolare, ieri non ha svolto nessuna delle due sedute in programma, e anche Di Francesco è ancora ko.

Vasic blindato da Inzaghi: resta in organico

Negli ultimi giorni di mercato dunque il Palermo, starà sul chi vive per definire le caselle mancanti: Veroli chiude le opzioni in difesa, mentre Inzaghi ha detto la parola fine sull’ipotesi di partenza di Vasic. L’italo serbo è considerato un’alternativa importante a centrocampo.

 

 

 

 

