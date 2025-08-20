Tra Palermo e Vogliacco c'è un'intesa da trovare

Rosanero con gli uomini contati in difesa

Questo antipatico imprevisto arriva peraltro proprio in un momento in cui numericamente la difesa del Palermo è contata. Sabato inizia il campionato e a oggi Inzaghi ha solo 3 giocatori di reparto disponibili: Diakitè, Bani e Ceccaroni. Veroli non è stato ancora ufficializzato (lo sarà a breve, l’accordo è definito) e per fortuna che il trauma al ginocchio di Peda si è rivelato meno grave del temuto. Non ci sono lesioni importanti, il polacco che aveva iniziato bene anche a Cremona difficilmente sarà pronto per il debutto con la Reggiana ma non starà fuori a lungo. Tenendo presente che Pierozzi può essere impiegato anche nei 3 dietro, al momento gli unici rincalzi sono i Primavera Avena e Nicolosi che comunque hanno svolto l’intero ritiro con i titolari. Curiosa anche la situazione dei portieri: sta arrivando Joronen che però al momento ancora non c’è e in ogni caso dovrà intensificare gli allenamenti con compagni che non conosce. Bardi si è già preso il posto e alle sue spalle ci sono i baby Cutrona e Di Bartolo, la cui cessione al Legnago, già concordata, è stata al momento congelata. Infine, qualche apprensione nasce per altre assenze che saranno valutate in settimana: Claudio Gomes, che ha saltato la prima di Coppa per affaticamento muscolare, ieri non ha svolto nessuna delle due sedute in programma, e anche Di Francesco è ancora ko.