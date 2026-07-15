Palermo, Cassandro senza limiti

La giornata del ritiro in Alto Adige è iniziata con la presentazione di un altro neo acquisto, il difensore Tommaso Cassandro prelevato a titolo definitivo dal Como. «Ho capito che atmosfera si respira a Palermo - ha spiegato Cassandro - dalla semifinale playoff che è stata un’emozione incredibile. Si vedono pochi stadi così, sono contento che adesso quei tifosi saranno dalla mia parte. Il mio obiettivo è tornare in Serie A, ci sono stato con il Lecce anche se non sono riuscito a trovare il mio spazio, con il Como ho conquistato la promozione ma poi la società fece altre scelte. Con il Palermo punto a tornare in un palcoscenico che tutti i giocatori sognano sin da piccoli. Il ruolo? Braccetto o terzino per me non cambia nulla, ci si deve adattare a quanto chiede l'allenatore. Concorrenza con Pierozzi? La competizione in una squadra è giusta e doverosa, va a migliorare i singoli e tutto il collettivo, giocherà chi sta meglio».