Le lacrime di Pippo Inzaghi consolato dal piccolo Edoardo, la bellezza del Barbera: la favola Serie A sfiorata dal Palermo fa il giro del mondo

Non ce l'ha fatta il Palermo a rimontare la sconfitta per 3-0 subita nell'andata della semifinale dei playoff, al Ceravolo, contro il Catanzaro . Ai rosanero di Filippo Inzaghi non sono bastati i gol di Pohjanpalo (3') e Rui Modesto (89') per evitare l'eliminazione a un passo dalla finale con il Monza . Un epilogo amaro che non cancella lo splendido spettacolo che i tifosi rosanero hanno garantito. Uno spot di passione autentica che ha fatto il giro del mondo quella che è rimbalzata dal Barbera. Colorato e affollatissimo. Tutto esuarito con oltre trentamila spettatori. Dal ricordo della piccola Alessia , prima della partita, fino agli applausi per i giocatori sotto la Curva a coronamento di un rapporto recuperato con pazienza a tutta l'emozione di Filippo Inzaghi , che trattiene a stento le lacrime e viene consolato da suo figlio Edoardo . Una scena dolcissima in diretta tv. Istantanee di una serata emozionante. Tanta bellezza, oltre il risultato, oltre la sfida, sottolineata anche dagli applausi dello sportivissimo Catanzaro e del suo tecnico Aquilani ai tifosi siciliani. Una degna chiusura che ha così cancellato un finale teso, con le espulsioni di Pierozzi e Palumbo , incentivato dall'importanza della posta in palio.

Inzaghi: "Non cambierei il Palermo neppure per il Real Madrid, non lascio le cose a metà"

Dopo Palermo-Catanzaro ci ha pensato Inzaghi a sintetizzare alla perfezione l'orgoglio per una dimostrazione di puro amore: "Sono molto orgoglioso di questa squadra, di questi tifosi. Oggi abbiamo dato una lezione a tutti. Questa gente è magica e ha dato una lezione a tutti applaudendoci dopo l'eliminazione. Uscire così è una lezione di sport, di vita. I ragazzi hanno dato l'anima e meritavano di andare avanti. Meritavamo di fare più di tre gol. La partita d'andata è stata decisiva. Mi resta aver ricucito il rapporto tra squadra e tifosi. Resterò qui per cercare di regalare alla squadra i risultati che merita".

"Mi dispiace non esserci riuscito al primo colpo come a Benevento o a Pisa. Questo è un pubblico da Champions League. Il calcio è stato un po' cattivo, la squadra meritava di andare in finale. Complimenti al Catanzaro. Noi ripartiremo più forte. Così si può tornare a sognare. Oggi la convinzione è ancora più forte. Resto? Assolutamente sì. Non lascio le cose a metà. Oggi non andrei neanche al Real Madrid. Abbiamo costruito qualcosa di bello e di unico in Italia. Dopo una sconfitta... Questi applausi, sentire il mio nome... Ho un debito di grande riconoscenza. Cercherò con tutto me stesso di portarli dove meritano. Ripartiremo per dare a questa gente e a questa società, che non ci fa mancare niente, quello che si merita".