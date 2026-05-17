- 1'P. Iemmello (ass. : T. Cassandro)
- 15'P. Iemmello (ass. : N. Brighenti)
- 41'M. Liberali (ass. : P. Iemmello)
Catanzaro-Palermo diretta Serie B: segui l'andata della semifinale dei playoff LIVE
Il Catanzaro ospita il Palermo per la semifinale d'andata dei playoff di Serie B: i padroni di casa arrivano alla partita dopo aver battuto 3-0 l'Avellino nei quarti di finale mentre il Palermo scenderà in campo per la prima volta in questi spareggi dopo il quarto posto della regular season, proprio a +12 dai calabresi in quinta posizione. Il ritorno si giocherà tra tre giorni (20 maggio) al Barbera. In finale ci sarà una tra Juve Stabia e Monza: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
21:14
52' - Problema per Le Douaron, Inzaghi costretto al cambio
Le Douaron resta giù dopo essere scivolato in malo modo. Dolorante, alza bandiera bianca: dentro Johnsen.
21:08
46' - Via alla ripresa, cambio per il Palermo
Si riparte al "Ceravolo": primo cambio per Inzaghi, con Gyasi che rileva Pierozzi.
21:06
Iemmello re di questi playoff: tre gol in poco più di un tempo
Doppietta in questo primo tempo, gol nel finale di partita contro l'Avellino, dove ha collezionato appena 15 minuti di gioco per un fastidio al soleo del polpaccio: Pietro Iemmello, finora, è senza dubbio il re di questi playoff di Serie B.
20:55
Tutti i numeri del primo tempo di Catanzaro-Palermo
Dati e statistiche dei primi 45 minuti di Catanzaro-Palermo, finora a senso unico al "Ceravolo". TUTTI I NUMERI
20:53
Fine primo tempo
Intervallo allo stadio "Ceravolo", con il Catanzaro avanti 3-0 contro il Palermo al termine dei primi 45 minuti. Decidono, per il momento, i due gol di Pietro Iemmello e la rete di Liberali.
20:50
45+4' - Giallo per Pierozzi
Brighenti finisce giù, Pierozzi prova ad alzarlo velocemente e arriva quasi faccia a faccia con Alesi. Per l'arbitro è giallo per l'esterno rosanero.
20:46
45' - Concessi cinque minuti di recupero
Feliciani concede cinque minuti di recupero, poi sarà intervallo.
20:43
41' - Liberali cala il tris, impazzisce il Ceravolo
Ancora il Catanzaro! Gol sbagliato, gol subito per il Palermo. Iemmello in versione assistman per Liberali, che si libera di Ceccaroni con una grande giocata e piazza all'angolo la sfera con il sinistro. È 3-0 per il Catanzaro, tifosi giallorossi impazziti al "Ceravolo".
20:41
40' - Ceccaroni vicino al gol
Prima vera grande occasione per il Palermo di Inzaghi, sugli sviluppi di una palla inattiva. Corner di Palumbo per la testa di Ceccaroni, che gira sul secondo palo ma la palla scivola fuori. Pigliacelli tira un sospiro di sollievo.
20:34
32' - Ammonito Ranocchia, alta tensione al Ceravolo
Ranocchia non frena la sua corsa e lascia finire Petriccione contro i tabelloni pubblicitari a fondo campo. Si arrabbiano i giocatori del Catanzaro, Feliciani ammonisce il 10 del Palermo.
20:25
23' - Destro di Pontisso
Pontisso pericoloso dai 18 metri: il centrocampista del Catanzaro supera il diretto avversario, arriva al limite e prova a piazzarla con il destro. Conclusione appena larga, solo sfiorato il bis dopo la rete con l'Avellino.
20:21
19' - Pittarello sfiora il tris
Clamorosa palla gol per il Catanzaro, con Cassandro che imbuca per Pittarello, che a tu per tu con Joronen calcia alto. Aquile vicine al tris, Palermo in estrema difficoltà.
20:17
16' - Gol valido! Raddoppio del Catanzaro
Il gol è buono! Pietro Iemmello è in posizione regolare sulla torre di testa di Brighenti, sul corner battuto da Pontisso. Doppietta per il numero 9 delle aquile, ancora battuto Joronen. 2-0 Catanzaro, decisivo l'intervento del Var.
20:17
15' - Gol annullato a Iemmello
Su azione da calcio d'angolo, il Catanzaro trova il raddoppio con Pietro Iemmello, su assist di Brighenti. Controllo Var in corso.
20:09
7' - Augello resta a terra dopo un contrasto con Favasuli
Augello subisce un colpo duro ma involontario da Favasuli: l'ex Samp resta giù, in campo lo staff medico rosanero.
20:06
5' - Si riprende a giocare dopo tre minuti di pausa
Si riparte, con il Palermo in svantaggio di un gol. Circa tre minuti di sospensione a causa dei fumogeni: saranno recuperati all'alba dell'intervallo.
20:05
3' - Gol convalidato, si attende che diradino i fumogeni
Visibilità ridotta al "Ceravolo", con i fumogeni accesi dalla curva dei tifosi del Catanzaro che hanno invaso il terreno di gioco, costringendo Feliciani a sospendere temporaneamente la partita.
20:03
1' - Subito Iemmello, Catanzaro in vantaggio
Catanzaro avanti! Partenza sprint della squadra di Aquilani, con Pietro Iemmello che stacca altissimo tra Peda e Pierozzi, infilando Joronen sul cross di Cassandro. 1-0 per il Catanzaro, esplode il "Ceravolo".
20:02
Si parte, è iniziata Catanzaro-Palermo
Partiti! L'arbitro Feliciani dà il via alle ostilità, con il Catanzaro in possesso di palla. Lutto al braccio per i rosanero, in memoria della piccola Alessia.
19:59
Squadre in campo al Ceravolo
Catanzaro e Palermo fanno il loro ingresso in campo al "Ceravolo": tutto pronto per il fischio d'inizio del primo round del doppio confronto che mette in palio il pass per la finale playoff di Serie B.
19:54
Catanzaro-Palermo, arbitra Feliciani della sezione di Teramo
Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo il direttore di gara di Catanzaro-Palermo. Classe '91, il fischietto abruzzese ha arbitrato già sei volte sia i calabresi sia i rosanero. Con le aquile, una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, mentre i siciliani sono imbattuti con lui, come testimoniano i tre successi e i tre pari messi a referto.
19:48
36 precedenti tra Catanzaro e Palermo
Questa sarà la 37ª sfida tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT (la prima in un turno al di fuori della regular season): bilancio leggermente a favore dei rosanero con 12 vittorie a 11, accompagnate da un totale di 13 pareggi.
19:42
Catanzaro-Palermo, dove vederla in tv
Ecco come seguire in diretta tv e streaming l'andata della seconda delle due semifinali playoff di Serie B. TUTTE LE INFO
19:36
La panchina del Palermo
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Giasy, Bani, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Blin, Corona, Veroli.
19:30
La panchina del Catanzaro
A disposizione: Marietta, Bashi, Fellipe Jack, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Oudin, Rispoli, Frosinini, D’Alessandro, Di Francesco, Buglio.
19:20
Palermo, la formazione ufficiale
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
19:15
Catanzaro, la formazione ufficiale
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.
19:01
Manca sempre meno a Catanzaro-Palermo
Il calcio d'inizio della sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma alle ore 20:00.
Stadio Nicola Ceravolo - Catanzaro