Catanzaro-Palermo diretta Serie B: segui l'andata della semifinale dei playoff LIVE

Brighenti finisce giù, Pierozzi prova ad alzarlo velocemente e arriva quasi faccia a faccia con Alesi. Per l'arbitro è giallo per l'esterno rosanero.

19:59

Squadre in campo al Ceravolo

Catanzaro e Palermo fanno il loro ingresso in campo al "Ceravolo": tutto pronto per il fischio d'inizio del primo round del doppio confronto che mette in palio il pass per la finale playoff di Serie B.

19:54

Catanzaro-Palermo, arbitra Feliciani della sezione di Teramo

Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo il direttore di gara di Catanzaro-Palermo. Classe '91, il fischietto abruzzese ha arbitrato già sei volte sia i calabresi sia i rosanero. Con le aquile, una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, mentre i siciliani sono imbattuti con lui, come testimoniano i tre successi e i tre pari messi a referto.

19:48

36 precedenti tra Catanzaro e Palermo

Questa sarà la 37ª sfida tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT (la prima in un turno al di fuori della regular season): bilancio leggermente a favore dei rosanero con 12 vittorie a 11, accompagnate da un totale di 13 pareggi.

19:42

Catanzaro-Palermo, dove vederla in tv

Ecco come seguire in diretta tv e streaming l'andata della seconda delle due semifinali playoff di Serie B. TUTTE LE INFO

19:36

La panchina del Palermo

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Giasy, Bani, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Blin, Corona, Veroli.

19:30

La panchina del Catanzaro

A disposizione: Marietta, Bashi, Fellipe Jack, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Oudin, Rispoli, Frosinini, D’Alessandro, Di Francesco, Buglio.

19:20

Palermo, la formazione ufficiale

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

19:15

Catanzaro, la formazione ufficiale

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani.

19:01

Manca sempre meno a Catanzaro-Palermo

Il calcio d'inizio della sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma alle ore 20:00.

Stadio Nicola Ceravolo - Catanzaro