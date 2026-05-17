Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B
Allo stadio Ceravolo è la notte di Catanzaro-Palermo, semifinale di andata dei playoff di Serie B. I giallorossi di Aquilani devono vincere almeno una delle due partite, con una differenza rete superiore a quella dei i rosanero di Inzaghi, per accedere alla finale. Chi passa affronta Juve Stabia o Monza in finale.
Catanzaro-Palermo, l'orario
Catanzaro-Palermo è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 20, allo stadio Ceravolo di Catanzaro dove i padroni di casa hanno battuto 3-0 l'Avellino martedì scorso eliminandolo nel turno preliminare dei playoff. Risale invece allo scorso 21 marzo (1-0 a Padova) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Catanzaro-Palermo in in diretta tv
Catanzaro-Palermo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Catanzaro-Palermo, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Ceravolo" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Aquilani e Inzaghi
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. A disposizione: Marietta, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Rispoli, Nuamah, Buglio, Oudin, Alesi, D’Alessandro, Koffi. Allenatore: Aquilani.
Indisponibili: Cisse.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Bani, Rui Modesto, Veroli, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen, Gyasi, Corona. Allenatore: F. Inzaghi.
Indinsponibili: -.
Squalificati: Bereszynski.
Diffidati: -.
Allo stadio Ceravolo è la notte di Catanzaro-Palermo, semifinale di andata dei playoff di Serie B. I giallorossi di Aquilani devono vincere almeno una delle due partite, con una differenza rete superiore a quella dei i rosanero di Inzaghi, per accedere alla finale. Chi passa affronta Juve Stabia o Monza in finale.
Catanzaro-Palermo, l'orario
Catanzaro-Palermo è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 20, allo stadio Ceravolo di Catanzaro dove i padroni di casa hanno battuto 3-0 l'Avellino martedì scorso eliminandolo nel turno preliminare dei playoff. Risale invece allo scorso 21 marzo (1-0 a Padova) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.
Dove vedere Catanzaro-Palermo in in diretta tv
Catanzaro-Palermo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Catanzaro-Palermo, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Ceravolo" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.