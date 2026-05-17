Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B

Catanzaro-Palermo, l'orario

Catanzaro-Palermo è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 20, allo stadio Ceravolo di Catanzaro dove i padroni di casa hanno battuto 3-0 l'Avellino martedì scorso eliminandolo nel turno preliminare dei playoff. Risale invece allo scorso 21 marzo (1-0 a Padova) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.

Dove vedere Catanzaro-Palermo in in diretta tv

Catanzaro-Palermo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Palermo, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Ceravolo" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.