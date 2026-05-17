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Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Ceravolo: le probabili scelte di Aquilani e Inzaghi
TagsCatanzaroPalermoplayoff Serie B

Allo stadio Ceravolo è la notte di Catanzaro-Palermo, semifinale di andata dei playoff di Serie B. I giallorossi di Aquilani devono vincere almeno una delle due partite, con una differenza rete superiore a quella dei i rosanero di Inzaghi, per accedere alla finale. Chi passa affronta Juve Stabia o Monza in finale.

Catanzaro-Palermo, l'orario

Catanzaro-Palermo è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 20, allo stadio Ceravolo di Catanzaro dove i padroni di casa hanno battuto 3-0 l'Avellino martedì scorso eliminandolo nel turno preliminare dei playoff. Risale invece allo scorso 21 marzo (1-0 a Padova) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.

Dove vedere Catanzaro-Palermo in in diretta tv

Catanzaro-Palermo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Palermo, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Ceravolo" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le possibili scelte di Aquilani e Inzaghi

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Iemmello; Pittarello. A disposizione: Marietta, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Rispoli, Nuamah, Buglio, Oudin, Alesi, D’Alessandro, Koffi. Allenatore: Aquilani.

Indisponibili: Cisse.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Bani, Rui Modesto, Veroli, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen, Gyasi, Corona. Allenatore: F. Inzaghi. 

Indinsponibili: -.

Squalificati: Bereszynski.

Diffidati: -.

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Allo stadio Ceravolo è la notte di Catanzaro-Palermo, semifinale di andata dei playoff di Serie B. I giallorossi di Aquilani devono vincere almeno una delle due partite, con una differenza rete superiore a quella dei i rosanero di Inzaghi, per accedere alla finale. Chi passa affronta Juve Stabia o Monza in finale.

Catanzaro-Palermo, l'orario

Catanzaro-Palermo è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 20, allo stadio Ceravolo di Catanzaro dove i padroni di casa hanno battuto 3-0 l'Avellino martedì scorso eliminandolo nel turno preliminare dei playoff. Risale invece allo scorso 21 marzo (1-0 a Padova) l'ultima affermazione esterna degli ospiti.

Dove vedere Catanzaro-Palermo in in diretta tv

Catanzaro-Palermo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Palermo, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match del "Ceravolo" su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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