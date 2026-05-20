Catanzaro-Monza è la finale playoff di Serie B: quando si gioca, le regole e dove vederla in tv 

Venezia e Frosinone sono già in Serie A. Ma in Serie B la lotta sta andando avanti: in palio c'è ancora l'ultimo posto per salire nel massimo campionato. A contenderselo saranno Monza e Catanzaro. Il Monza, infatti, ha eliminato la Juve Stabia in semifinale mettendo in vetrina Cutrone, mentre il Catanzaro ha fatto fuori il Palermo. Ha pesato e non poco il 3-0 dell'andata con Iemmello protagonista, mentre al ritorno i rosanero non sono andati oltre l'2-0 al Barbera.