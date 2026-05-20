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mercoledì 20 maggio 2026
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Catanzaro-Monza è la finale playoff di Serie B: quando si gioca, le regole e dove vederla in tv 

La lotta sta andando avanti nel campionato cadetto: in palio c'è ancora l'ultimo posto per salire in Serie A
2 min
TagsSerie BMonzaCatanzaro

Venezia e Frosinone sono già in Serie A. Ma in Serie B la lotta sta andando avanti: in palio c'è ancora l'ultimo posto per salire nel massimo campionato. A contenderselo saranno Monza e Catanzaro. Il Monza, infatti, ha eliminato la Juve Stabia in semifinale mettendo in vetrina Cutrone, mentre il Catanzaro ha fatto fuori il Palermo. Ha pesato e non poco il 3-0 dell'andata con Iemmello protagonista, mentre al ritorno i rosanero non sono andati oltre l'2-0 al Barbera.   

Le regole della finale di Serie B 

La squadra di Aquilani disputerà l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Il motivo? Ha il vantaggio di giocare il ritorno tra le mura amiche la squadra meglio piazzata nella stagione regolare. Il Monza ha chiuso al terzo posto, mentre il Catanzaro al quinto posto.

Il regolamento prevede che a parità di gol segnati ottiene la Serie A la squadra meglio piazzata in campionato, quindi eventualmente il Monza. Niente supplementari, niente rigori: si decide tutto nel giro di 180' minuti. La finale dei playoff è suddivisa in due partite: andata e ritorno. La prima sfida andrà in scena il 24 maggio a Catanzaro, mentre il ritorno si giocherà il 29 maggio a Monza. 

Catanzaro-Monza in tv

Sia Catanzaro-Monza che Monza-Catanzaro saranno tramesse in diretta su Dazn.

 

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