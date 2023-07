Buffon verso il ritiro: rifiutata un'offerta shock dall'Arabia

Quale sarà il futuro di Buffon?

Buffon ha rifiutato un'offerta da ben 30 milioni proveniente dall'Arabia Saudita. Una richiesta shock per un portiere dalle qualità indiscutibili, ma che comunque lo scorso gennaio ha spento 45 candelline. Buffon ci ha pensato molto insieme alla famiglia, ma alla fine ha preferito prendere un'altra strada, quella del possibile ritiro. L'estremo difensore è molto sereno, con il Parma che è già consapevole della situazione nonostante ci sia un contratto in scadenza nel 2024. Lo stesso Buffon non si è aggregato al gruppo nei giorni scorsi per riflettere in maniera ponderata su una decisione che, probabilmente, verrà annunciata nei prossimi giorni. Quale sarà il futuro di Buffon? Le strade sono tante, con quella da dirigente che resta la più appetibile.