Buffon diviso tra l'addio e 30 milioni

Gianluigi Buffon è davanti a un bivio. In pochi giorni dovrà decidere il suo futuro. Lasciare definitivamente il calcio, continuare a giocare a Parma, dove tra l'altro ha un contratto fino al 2024, o concludere la carriera in Arabia Saudita. Già, proprio nel campionato saudita, che ultimamente sta affascinando e attirando tanti big del calcio europeo. Al portiere, che all'estero ha giocato solo per una stagione al Psg, è stata recapitata un’offerta da 30 milioni di euro. Sarebbe il secondo italiano ad andare a giocare nella Saudi Pro League dopo Sebastian Giovinco, che vestì la maglia dell’Al Hilal tra il 2019 e il 2021. E adesso? E' proprio il caso di dirlo: è tutto nelle mani di Gigi.