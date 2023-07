Buffon verso l’addio al calcio: tra famiglia e lavoro, i progetti futuri

L’annuncio sul ritiro arriverà presto . Di certo, in questi giorni, sceglierà con calma il suo futuro senza il calcio giocato. Ora si sta godendo il mare, la famiglia, il relax. Gli amici lo descrivono molto sereno, tranquillo: non vuole sbagliare la prossima mossa, per sé e per la famiglia. Valuterà quindi senza particolare ansie tutte le varie offerte arrivate nell’ultimo periodo. Dopo aver detto no nei giorni scorsi ai petrodollari degli arabi e a quella proposta faraonica da 30 milioni di euro per i prossimi due anni, si è concentrato su quello che sarà, appunto, la sua nuova vita.

Buffon, le priorità per il futuro

Tra le priorità c’è sicuramente la famiglia e la volontà di stare vicino agli affetti più cari. Professionalmente, è invece sempre forte il desiderio di perfezionare l’inglese per svolgere in futuro il ruolo da dirigente. Il Parma ovviamente sapeva da tempo della scelta di Super Gigi, nonostante il contratto valido per un’altra stagione, e il tecnico Pecchia non l’ha inserito nella lista dei convocati per il ritiro estivo. Adesso in tanti si aspettano un saluto in linea con una carriera da campione come è stata la sua. Perché se sei Buffon, devi essere speciale.