Ferrero interessato al Perugia, tifosi furiosi: "Qui non siamo a Genova"

PERUGIA - Un'accoglienza che è già una contestazione. Un ambiente che si è mostrato fin da subito ostile. Massimo Ferrero , lunedì ha fatto visita a Perugia. L'ex presidente della Sampdoria viene infatti visto pranzare in una struttura della zona, così tra i tifosi parte subito un fitto giro di messaggi sui social, fino a quando non viene intercettato direttamente presso l’antistadio Curi. Da giorni Ferrero è stato accostato alla società umbra, dopo che il presidente Massimiliano Santopadre ne aveva annunciato la vendita.

I tifosi del Perugia: "Abbiamo già i nostri problemi"

L'ex numero uno della Samp però, è stato contestato da alcuni tifosi che gli hanno subito ricordato:“Qui non siamo a Genova, abbiamo già i nostri problemi”. Messaggio forte e chiaro, in un contesto molto scosso dall'ultima retrocessione in serie C e in forte contestazione con la società. E adesso? Si attendono sviluppi...