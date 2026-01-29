Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Lorenzo Insigne torna a Pescara: l'accoglienza da urlo dei tifosi

L'ex capitano del Napoli ha accettato la proposta del club guidato dal patron Sebastiani: bagno di folla incredibile per l'attaccante partenopeo
2 min
Bagno di folla per Lorenzo Insigne, tornato a Pescara per provare a riscrivere una nuova pagina di storia del club abruzzese. Reduce dall'esperienza in MLS con la maglia del Toronto, condivisa con un altro italiano come Federico Bernardeschi, l'attaccante partenopeo ha scelto di accettare la proposta della società guidata dal patron Sebastiani. La sfida è ritrovare continuità e condurre il Delfino alla salvezza.

Lorenzo Insigne torna a Pescara: l'accoglienza da urlo dei tifosi

Dopo aver superato le visite mediche di rito, Lorenzo Insigne è tornato ad abbracciare il presidente Sebastiani e, soprattutto, i tantissimi tifosi del Pescara accorsi ad accogliere il talento di Fratta Maggiore, che ha fatto una scelta di cuore in un momento particolare della sua carriera. Dopo essere stato accostato a lungo alla Lazio, Insigne ha deciso di tornare in Serie B dove tutto è iniziato. Lanciato da Zeman nell'annata 2011/12, fu protagonista della storica promozione in A del Delfino insieme a Ciro Immobile e Marco Verratti, con quest'ultimo che è diventato di recente investitore e dirigente del Pescara. Quattordici anni dopo, il classe '91 ha firmato un contratto di 6 mesi con prolungamento in caso di salvezza

 

