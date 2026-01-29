Lorenzo Insigne torna a Pescara: l'accoglienza da urlo dei tifosi

Dopo aver superato le visite mediche di rito, Lorenzo Insigne è tornato ad abbracciare il presidente Sebastiani e, soprattutto, i tantissimi tifosi del Pescara accorsi ad accogliere il talento di Fratta Maggiore, che ha fatto una scelta di cuore in un momento particolare della sua carriera. Dopo essere stato accostato a lungo alla Lazio, Insigne ha deciso di tornare in Serie B dove tutto è iniziato. Lanciato da Zeman nell'annata 2011/12, fu protagonista della storica promozione in A del Delfino insieme a Ciro Immobile e Marco Verratti, con quest'ultimo che è diventato di recente investitore e dirigente del Pescara. Quattordici anni dopo, il classe '91 ha firmato un contratto di 6 mesi con prolungamento in caso di salvezza.