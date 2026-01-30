Pescara-Insigne, ora c'è l'ufficialità: ecco la nota del club

Lorenzo Insigne ed il Pescara sono solo la più recente delle storie d'amore che dopo anni di lontananza si ritrovano . Il calciatore classe 94, dopo una splendida stagione nel 2012, aveva lasciato il Pescara per tornare al Napoli, squadra che dal 2004 deteneva il suo cartellino. Ma proprio la stagione con la maglia del Delfino, insieme a Zeman, Verratti ed immobile , lo aveva definitivamente consacrato e reso pronto al calcio "dei grandi". Dopo aver vinto due Coppa Italia proprio con i partenopei, aver sfiorato l'impresa scudetto ed aver vinto l'Europeo da protagonista con la Nazionale ed una breve parentesi in MLS, al Toronto, Insige è ufficialmente pronto a vestire- nuovamente- la mglia della squadra abruzzese. I tifosi sono già in visibilio per il suo grande ritorno e lo hanno accolto numerosissimi al suo arrivo in città .

Insigne: ufficiale il ritorno a Pescara dopo 14 anni

Dopo ben 14 anni, Insigne vestirà la maglia del Pescara per la seconda volta in carriera, dove troverà nuovamente il suo ex compagno Marco Verratti, anche se sta volta in veste di investitore e non di giocatore. Proprio il nuovo numero 11 del Pescara ha dichiarato che l'intervento dell'ex compagno è stato decisivo per ritornare a vestire la maglia del Delfino. Il calciatore ha già svolto le visite mediche, ora c'è l'ufficialità: "Il Pescara Calcio riaccoglie Lorenzo Insigne. Dopo la splendida stagione 2011/2012, rimasta nel cuore di tutto il popolo biancazzurro, e dopo una carriera di altissimo livello, Lorenzo ha scelto di tornare a vestire la maglia del Delfino. Una scelta dettata dal cuore e dalla voglia di rimettersi in gioco, con l’obiettivo di dare il proprio contributo alla squadra in un momento delicato della stagione. Insigne torna a Pescara con entusiasmo, motivazione e grande senso di appartenenza, pronto a mettersi a disposizione del gruppo e dello staff tecnico. Per questo nuovo capitolo della sua storia in biancazzurro, Lorenzo ha deciso di indossare ancora una volta la maglia numero 11, simbolo di un legame mai interrotto con la città e con i tifosi. Bentornato a casa, Lorenzo".

Matrimonio di 6 mesi più opzione per la prossima stagione, ma solo ad una condizione

Il Pescara ha ingaggiato nuovamente Lorenzo Insigne, ma solo per 6 mesi; al momento la squadra abruzzese è al ventesimo posto della Serie B, con soli 14 punti. La zona salvezza non è lontanissima e non sembra essere nemmeno un'utopia. Insigne, contribuirà alla causa, provando ad evitare la retrocessione del Delfino e nel caso in cui ci riuscisse, ci sarebbe l'opzione per rinnovare anche per la prossima stagione.