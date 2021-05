Serie B, stangata a Marconi: 10 giornate per razzismo

La Corte d'appello della Figc ha squalificato per 10 giornate l'attaccante del Pisa Michele Marconi. Secondo l'accusa, nel corso della partita di serie B Pisa-Chievo, in scena lo scorso 22 dicembre, Marconi aveva usato termini estremamente discriminatori nei confronti del capitano del Chievo Joel Obi, di origine nigeriane. La Procura aveva impugnato la sentenza, rimandando tutto al secondo grado di giudizio della giustizia sportiva che ha, in seguito, deciso in maniera durissima.