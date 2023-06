Pisa, niente De Rossi: la spunta Aquilani

La fumata bianca è arrivata anche se l’ufficializzazione è attesa nei prossimi giorni: Alberto Aquilani prenderà il posto di Luca D’Angelo e sarà il nuovo allenatore del Pisa . Firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Si conclude così un lungo casting che aveva coinvolto diversi tecnici: alla fine erano rimasti in lizza oltre allo stesso Aquilani, Daniele De Rossi e Andrea Pirlo . Alla fine ha convinto il progetto tecnico. Aquilani compirà 39 anni a luglio e per lui si tratta della prima panchina da tecnico dei “grandi” dopo i successi ottenuti alla guida della Primavera della Fiorentina.

Aquilani, calcio divertente e offensivo

Centrocampista di spessore in grandi squadre, con la maglia viola ha giocato con Borja Valero e Pizarro, è considerato un “predestinato”. Finita la carriera da calciatore in Spagna, subito una breve esperienza in Primavera viola prima di diventare collaboratore di Iachini in prima squadra, poi nel 2020 lo sbarco tra i più giovani. In tre anni, Aquilani ha alzato 3 edizioni della Coppa Italia, 2 Supercoppe e una finale scudetto persa al 122’. Il suo è un calcio divertente, fluido e tecnico, offensivo. Guiderà una rivoluzione tattica. Il 4-3-3 è il suo modulo. Lo attende un duro lavoro di ricostruzione: dopo aver fallito la promozione 2 anni fa e l’11º posto della passata stagione, è chiamato a far ripartire il Pisa.

In tanti ai saluti da Beruatto a Mastinu

Pietro Beruatto e Idrissa Touré potrebbero lasciare Pisa. Sul terzino sinistro ci sarebbero Palermo, Empoli e Bologna. La questione del portiere il punto interrogativo. Negli scorsi mesi Nicolas ha rinnovato, ma sembra in uscita. Da tempo si parla dell’ascolano Leali. Anche in difesa potrebbero esserci rivoluzioni. Potrebbero, infatti, lasciare Pisa Hjortur Hermannsson (piace al Modena) e Federico Barba. Marius Marin ha mercato in A. Già da un paio di stagioni il Pisa è stato vicino a cederlo, ma adesso, dopo che l’asse rumeno ha deluso con Morutan e Rus, le strade potrebbero davvero separarsi. Tra i giocatori destinato a lasciare anche Giuseppe Mastinu, lo scorso anno relegato a rincalzo. Saluterà Giuseppe Sibilli, che già avrebbe lasciato Pisa a gennaio. Lo ha richiesto il Palermo che punterebbe anche a Torregrossa. In entrata, possibile dalla Juventus Next Gen, il ventunenne centrocampista Alessandro Sersanti.