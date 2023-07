Clamoroso Kolarov: lascia la carica di ds del Pisa dopo un mese

La nota del Pisa

"Il Pisa Sporting Club informa che il sig. Aleksandar Kolarov, investito lo scorso 3 giugno del ruolo di Direttore Sportivo, ha comunicato alla Società la decisione di non formalizzare l’accordo, rinunciando all’incarico”.

Il presidente Corrado: "Kolarov non aveva le motivazioni giuste"

Queste le parole del presidente del Pisa Giuseppe Corrado, su Kolarov a margine della presentazione del nuovo allenatore Alberto Aquilani: "Ieri ci ha comunicato in serata che non se la sentiva di continuare. Non aveva le motivazioni giuste per esprimere il massimo in questo ruolo, ma non sempre il male vien per nuocere. Un dirigente può superare o non superare il periodo di prova, ma non abbiamo sconquassi operativi e andiamo avanti come siamo andati avanti in queste settimane. Troveremo una persona che sostituirà Kolarov”.

Il dg Corrado: "Addio di Kolarov? Immaginava un lavoro più semplice"



Così il dg Giovanni Corrado: “Non l’avevamo presentato fino ad oggi perché non poteva essere presentato. Quando avevamo ricevuto l’iscrizione all’albo avevamo calendarizzato. Ci spiace umanamente, stava sforzandosi di integrarsi, sapeva di avere tempo, ma il tempo non bastava probabilmente per organizzare la sua vita. Dircelo oggi permette di organizzarci per tempo. Ci siederemo a tavolino e presto annunceremo un nuovo direttore sportivo”.