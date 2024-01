Aquilani come l'ex gemello De Rossi: come sta andando il suo Pisa

PISA - C’è una serie di “prima volta” nel 3-1 del Pisa a Lecco, ma è presto per certificare che il momento più difficile è alle spalle. Mai in questa stagione i nerazzurri avevano ottenuto 4 risultati utili di fila (2 vittorie e 2 pari) e non erano riusciti a realizzare 3 reti in una sola gara. Inoltre cominciano ad arrivare i gol delle punte colmando una lacuna di quasi tutte la fase ascendente del torneo: Bonfanti a segno con la Reggiana e Mlakar a Lecco. Infine il tridente dei trequartisti D’Alessandro-Torregrossa-Arena alle spalle dell’unica punta prima Bonfanti e poi Mlakar non aveva mai avuto la possibilità di essere schierato per l’indisponibilità dell’uno o dell’altro e si è visto quanto la loro presenza modifichi lo spessore tecnico e faccia lievitare la manovra. L’exploit in terra lombarda spinge le quotazioni verso l’alto: i playoff sono a 3 punti, mentre si è dilatato a 5 lunghezze il vantaggio sui playout. Squadra sempre più verso il calcio voluto da Aquilani. Ora bisogna confrontarsi con le big.