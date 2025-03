Il figlio di Seredova e Buffon omaggiato sui social dal Pisa: Alena reagisce così

Nonostante la sconfitta, il momento 'storico' al minuto 87 di Spezia-Pisa è stato celebrato dal club toscano, che ha voluto dedicare un post sui propri social ufficiali a Louis Thomas Buffon , alias 'il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova', che a 18 anni non ancora compiuti ha debuttato in Serie B, il più giovane della stagione nel campionato cadetto.

"Un giorno speciale"

Questo il pensiero dedicato dal Pisa al suo promettente calciatore: "Un giorno speciale per Louis e per tutta l’Academy del Pisa Sporting Club. Domenica scorsa è arrivato infatti il debutto tra i Professionisti di Louis Thomas Buffon; il più giovane debuttante in Cadetteria della stagione. Louis Thomas, punto di forza della nostra squadra Primavera, è da due anni nella nostra Academy e in questa stagione ha anche debuttato con la Nazionale di categoria della Repubblica Ceca. Complimenti!".

Mamma Alena reagisce così

L'omaggio del club non è chiaramente passato inosservato agli occhi di mamma Alena Seredova, che si era già scatenata sui social il giorno del debutto, e che ha subito lasciato un like sul post, prima di ricondividerlo, orgogliosamente, sulle sue storie.