Reggiana, esonerato Lorenzo Rubinacci: Bisoli è il nuovo allenatore

Giornata di cambiamenti in Serie B . Dopo Padova e Spezia , salta anche la panchina della Reggiana , con il club granata che ha deciso di esonerare ufficialmente Lorenzo Rubinacci , che paga a caro prezzo il penultimo posto in classifica e l'ultimo pesante ko in casa della Virtus Entella . 9 punti in nove partite per il tecnico classe '68, che aveva iniziato la sua avventura con due vittorie e due pareggi, prima di perdere in malo modo scontri diretti importanti con Sudtirol, Bari e, appunto, Entella. Al suo posto un veterano della categoria come Pierpaolo Bisoli .

Reggiana, esonerato Rubinacci: la nota ufficiale del club

Dopo una lunga giornata di riflessione, la Reggiana ha scelto di operare il cambio in panchina, annunciando l'esonero di Lorenzo Rubinacci attraverso un comunicato ufficiale diffuso nella serata odierna: "AC Reggiana comunica di avere sollevato Lorenzo Rubinacci dalla guida tecnica della Prima Squadra. Insieme all’allenatore, sono stati esonerati dai rispettivi incarichi Massimo Lo Monaco, Simone Greco e Federico Soldano. Il Club ringrazia Rubinacci e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrati nel lavoro quotidiano in questa parte di stagione. La Società augura loro le migliori fortune per il futuro".

Bisoli è il nuovo allenatore della Reggiana: l'annuncio ufficiale

Il prescelto per questo rush finale di stagione è Pierpaolo Bisoli, chiamato a centrare l'obiettivo salvezza: "AC Reggiana - si legge nella nota ufficiale del club emiliano - comunica di avere affidato a Pierpaolo Bisoli l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il tecnico emiliano ha firmato un accordo che lo lega al Club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza. Faranno parte dello staff tecnico anche il vice allenatore Giuseppe Angelini e il match analyst Davide Bisoli, che lavoreranno con il preparatore atletico Paolo Artico e l’allenatore dei portieri Raffaele Clemente. La Società porge a mister Bisoli un caloroso benvenuto in città. Al tecnico e ai suoi collaboratori l’augurio di buon lavoro per il prosieguo della stagione".