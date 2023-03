Reggina, Superpippo Inzaghi e Cardona al gioco dell’oca

Che fine ha fatto la Reggina famelica padrona del campionato col suo gioco arrembante e vincente e i suoi giovani talenti in copertina? Travolta dal Cagliari e sorpassata anche da Ranieri, l’ex squadra rivelazione che tanto ha fatto parlare di sé nel girone d’andata non c’è più. Ma come è stato possibile che sia evaporata dopo aver inflitto lezioni di calcio e macinato avversari, virtualmente promossa in A per 1504’ e addirittura 1ª per 186’? Il 2-1 al Modena è l’unica vittoria nelle ultime 8 partite, mentre quella con i rossoblù di ieri è la 7ª sconfitta nel periodo, la 3ª di fila. Il faccia a faccia a fine gara della squadra con i vertici societari racconta di disagi inattesi, ma forse anche no. Perché è evidente che le vicende extra calcistiche emerse da fine dicembre, da quando cioè la proprietà ha deciso di ristrutturare il debito ereditato dalle gestioni precedenti nel rilevare la società dal Tribunale, stiano giocando un ruolo decisivo in questo tracollo verticale altrimenti inspiegabile.