Taibi, il portiere che da solo tiene in vita la Reggina

Massimo Taibi, 53 anni, è il direttore sportivo della Reggina dal 5 maggio 2018. Quando giocava fra i pali, era entrato nella storia della Serie A come uno dei tre portieri capaci di segnare una rete su azione (gli altri due sono stati Michelangelo Rampulla e Alberto Brignoli). Accadde il 1º aprile 2001, durante la partita Reggina-Udinese: colpo di testa vincente su tiro dalla bandierina. Ventidue anni dopo, Taibi sta ancora difendendo la Reggina e non soltanto in senso metaforico: per questo merita ammirazione, solidarietà e sostegno. Sentimenti che i tifosi amaranto non gli stanno lesinando, perché, come ha postato un fan su Instagram e chiedo scusa per il francesismo, ma cito testualmente, "Taibi è un uomo con i controcoglioni". Mettetevi nei suoi panni e dite voi se un altro, al posto suo, non avrebbe già mollato. Al culmine di un'estate a colpi di carte bollate, ricorsi, controricorsi, sentenze, appelli e contrappelli, la società è stata esclusa dalla Serie B e ora è In attesa della sentenza del Consiglio di Stato, che dovrebbe pronunciarsi il 29 agosto. Il bailamme proprietario non finisce mai: Cardona si è dimesso quando ha saputo che Saladini avrebbe venduto a un non meglio precisato fondo inglese che ha indicato come amministratore l'imprenditore cinematografico Manuele Ilari, il quale si è appena chiamato fuori, dimettendosi dall'incarico e annunciando l'intenzione di cedere. Al che, Saladini dichiara alla Gazzetta del Sud: "Sono in corso interlocuzioni fra istituzioni e imprenditori potenzialmente interessati a rilevare il club".