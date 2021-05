Salernitana, fa festa Lotito: “Ho mantenuto gli impegni”

ROMA - Festa grande per la Salernitana: ecco la promozione in Serie A dopo 23 anni. Un traguardo sognato e voluto anche da Claudio Lotito, che dal 2011, insieme al cognato Marco Mezzaroma, sono alla guida del club campano. I granata di Castori travolgono il Pescara 3-0 e ottengono la terza promozione nel massimo campionato. Lotito, ai microfoni dell’Adnkronos, ha commentato felice: “Un grande gioia e una grande soddisfazione, ho mantenuto gli impegni che avevo assunto“. Il presidente ha sempre seguito da vicino le avventure della Salernitana creando anche un rapporto con la Lazio. Per lui è giorno di festa dopo l’amara sconfitta a Firenze dei biancocelesti, pesante per la corsa alla Champions. Alla fine però, il regalo per il suo 64esimo compleanno, è comunque arrivato.